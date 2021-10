Cinéma : Omar Sy signe un contrat phare avec Netflix

L’acteur français âgé de 43 ans a signé un contrat longue durée avec la plateforme américaine à la fois comme acteur et comme producteur.

«Netflix s’est engagé sur un contrat pluriannuel de films avec l’acteur et comédien de premier plan Omar Sy. Cet accord verra la société de production de Sy basée à Paris et à Los Angeles développer des films orignaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif», a indiqué le géant américain dans un communiqué. Cité dans le communiqué, Omar Sy se dit «très heureux d’avoir l’occasion de poursuivre (sa) relation» avec Netflix et a «hâte de cette prochaine étape dans (leur) aventure commune».