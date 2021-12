Conférence de presse de l'OFSP – Omicron est moins dangereux que Delta, mais plus que le virus d'origine

Tanja Stadler revient sur la gravité potentielle du variant Omicron et schématise la chose ainsi: d'abord, il y a eu le virus «d'origine», début 2020. Ensuite, le variant Alpha était 50% plus dangereux que celui-ci. Ensuite, Delta était également encore 50% plus dangereux. «Omicron, selon les premières données, se situe quelque part entre le virus d'origine et Delta», dit-elle. C'est-à-dire que les infections avec Omicron devraient provoquer proportionnellement plus d'hospitalisations que le virus d'origine, ce qui n'est pas spécialement une très bonne nouvelle.