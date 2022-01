Evolution de la pandémie – «Omicron est une aubaine pour renforcer l’immunité de groupe»

Israël a débuté une campagne pour la quatrième dose. Qu’en penser?

Les Etats-Unis ont commencé à injecter dès août une troisième dose aux personnes âgées. Aujourd’hui, avec six mois de recul, on constate que la protection contre les formes graves perdure, ce qui n’était pas le cas avec la deuxième dose, dont les effets protecteurs ont commencé à s’émousser dès quatre mois. Dès lors, je ne vois pas, pour l’heure, l’utilité d’une quatrième dose, car l’objectif, ce n’est plus d’éviter l’infection, mais les cas graves. Et pour cela, le schéma vaccinal à trois doses est suffisant. Pour des raisons éthiques, il est par ailleurs plus pertinent de laisser des doses à des pays qui sont assez peu couverts.