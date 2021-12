Covid-19 : Omicron: le risque reste «très élevé» selon l’OMS

Alors que plusieurs pays font état de records de contaminations au variant Omicron, l’OMS a publié un bulletin hebdomadaire alarmiste mardi.

Nouveaux records

En France, ce sont près de 180’000 cas qui ont été recensés dans les dernières 24 heures. Record quotidien également au Royaume-Uni, l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie, avec près de 130’000 contaminations en Angleterre et au Pays de Galles. En Grèce, le nombre de cas a plus que doublé par rapport à lundi.

L’Argentine a elle aussi vu une spectaculaire propagation du virus, avec près de 34’000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, 10’000 de plus que la veille et six fois plus qu’il y a une semaine, mais le gouvernement a pour l’heure écarté de nouvelles mesures restrictives.