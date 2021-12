Covid-19 : Omicron: les cas et les restrictions se multiplient

L’OMS a mis en garde mercredi contre la combinaison «toxique» de faibles taux de vaccination et de dépistage, face à la menace du variant Omicron qui continue de se propager et contraint les pays à revenir à des mesures restrictives.

«Question de choix»

Car pour l’heure, a souligné à Genève le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’insuffisance de la couverture vaccinale contre le Covid-19 et celle du niveau de dépistage constituent un mélange «toxique». C’est «une recette parfaite pour que des variants se reproduisent et s’amplifient», a-t-il prévenu, soulignant que la fin de la pandémie est «une question de choix».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est insurgé mercredi contre le «scandale» d’une condamnation de l’Afrique pour n’être pas assez vaccinée. Face au variant Omicron, les fermetures de frontières sont «profondément injustes, punitives et inefficaces», a-t-il affirmé, dénonçant une forme d’«apartheid» à l’égard de l’Afrique et en appelant à développer les tests.

«Menace pour la reprise»

Face à «la menace pour la reprise» économique, que représente Omicron, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a elle aussi estimé mercredi que la priorité demeurait de «s’assurer que les vaccins sont produits et distribués le plus rapidement possible à travers le monde».