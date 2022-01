Etude – Omicron ne risque pas de mettre à mal le système de santé

Étude : Omicron ne risque pas de mettre à mal le système de santé

Une étude de l’Empa et de chercheurs grisons et allemands confirme les observations faites jusque-là concernant le variant Omicron. Une immunité croisée entre Omicron et Delta reste encore non établie.

Pour la période du 17 janvier à fin mars, des chercheurs de l’Empa ont développé des scénarios complexes sur l’évolution du variant Omicron et ses effets sur le système de santé avec des spécialistes de l’Institut de médecine de laboratoire et de pathobiochimie de l’Université Philipps de Marburg, et du canton des Grisons. Ils ont exploré plusieurs scénarios pour établir si le variant dominant actuel était en mesure de pousser les hôpitaux suisses et allemands aux limites de leurs capacités. Leur constat permet un optimisme prudent. Si le taux de reproduction des infections reste au-dessous de 2, la situation dans les soins intensifs n’atteindra guère des niveaux critiques. Cette valeur atteignait 1,21 en Suisse il y a onze jours.

Optimisme prudent

«Nos résultats sont certes d’un optimisme prudent, déclare Hossein Gorji, mais ils doivent être interprétés avec précaution.» À l’avenir aussi, les contacts sociaux devraient être quelque peu réduits si nécessaire, selon le chercheur. En outre, d’autres mesures seront probablement nécessaires. Et, pour soutenir le découplage entre le nombre de cas et les hospitalisations, il est nécessaire d’améliorer l’immunité dans la population.

Pressions dans les services de soins ordinaires

«Nous verrons, avec un léger retard, une nette augmentation du nombre de patients atteints par le coronavirus dans les services de soins ordinaires, lorsque le taux de reproduction dépassera 1,5, indique le chercheur Harald Renz, de l’Université Philipps de Marburg. Non seulement les patients qui sont hospitalisés en premier lieu pour le Covid (cas de gravité moyenne), mais aussi les patients qui doivent être traités pour d’autres maladies mais qui sont en plus infectés, expose le médecin. Il s’agit d’un nouveau caractère de la pandémie; nous n’avions pas encore connu cela jusqu’à présent. En revanche, nous ne prévoyons pas d’augmentation significative de la charge de travail des patients en soins intensifs au-delà du taux d’occupation des lits que nous avons déjà actuellement.»