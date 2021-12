Coronavirus – Omicron perturbe la fête: 6300 vols annulés

Coronavirus : Plus de 6300 vols annulés dans le monde le week-end de Noël

Les compagnies aériennes du monde entier subissent les conséquences de la propagation rapide du variant Omicron, avec du personnel en quarantaine.

Selon le dernier bilan du site Flightaware, on comptait samedi près de 2800 annulations de vols, dont 970 étaient des trajets liés aux États-Unis, qu’il s’agisse de liaisons internationales ou internes. Vendredi, environ 2400 annulations avaient été recensées selon la même source, qui comptabilise déjà plus de 1100 annulations prévues dimanche.

«Impact direct»

Selon Flightaware, United Airlines a ainsi dû annuler environ 439 vols vendredi et samedi, soit environ 10% de ceux qui étaient programmés. «Le pic de cas d’Omicron à travers le pays cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations», a expliqué la compagnie américaine, qui a assuré s’efforcer de trouver des solutions pour les passagers affectés.

Delta Air Lines a également annulé plus de 300 vols samedi, et 170 la veille, toujours selon Flightaware, invoquant à la fois Omicron et, ponctuellement, des conditions météo défavorables. «Les équipes Delta ont épuisé toutes les options et les ressources» avant d’en venir à ces annulations, a plaidé la compagnie aérienne. Plus de dix vols d’Alaska Airlines, dont des employés ont indiqué «avoir été potentiellement exposés au virus» et ont dû s’isoler en quarantaine, ont aussi été annulés.