Berne : Omicron pourrait compliquer la vie de tous les jours

Si le nombre de personnes touchées par le nouveau variant explose, les infrastructures comme l’approvisionnement en denrées, en eau et en électricité ou les transports pourraient être mis à mal.

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) considère qu’une violente vague du variant omicron représente un danger pour les infrastructures essentielles du pays. Si l’électricité, l’eau et les services de télécommunication semblent aller de soi en temps normal, la pandémie pourrait mettre à mal ces services. «Nous partageons l’avis d’un conseil d’experts allemands selon laquelle une violente vague du variant omicron pourrait représenter un danger pour ces infrastructures. La logistique dans l’approvisionnement et les transports publics pourrait également être touchée», explique Sandra Walker, responsable de la communication à l’OFPP.

Concrètement, si un grand nombre de personnes tombaient malades ou devaient être placées en quarantaine en même temps, les services cités plus haut ne pourraient plus être assurés. Car bon nombre de services ne peuvent pas être assurés à distance comme les pompiers, les ambulances et autres services de secours. À Zurich, la centrale d’engagement élabore des scénarios afin d’assurer un service continu.