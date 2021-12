Données de l’OMS : Omicron se diffuse plus rapidement, les vaccins sans doute moins efficaces

L’Organisation mondiale de la santé prédit qu’il «est probable qu’Omicron surpasse Delta dans les lieux où il y a de la transmission communautaire».

Les données ne sont pas encore suffisantes non plus pour établir le degré de gravité de la maladie provoquée par Omicron.

Le variant Omicron du coronavirus responsable du Covid-19 semble se propager plus que le variant Delta, provoquer des symptômes moins sévères et rendre les vaccins moins efficaces, a indiqué dimanche l’OMS, qui souligne que les données restent très parcellaires.

Diffusion plus rapide constatée

Selon l’OMS, Omicron semble bien se diffuser plus vite que le variant Delta, qui pour l’heure est encore responsable de l’essentiel des infections dans le monde. Cette diffusion plus rapide est constatée non seulement en Afrique du Sud, où Delta était moins prévalent, mais également au Royaume-Uni, où ce variant domine.