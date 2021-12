Covid-19 à Genève – Omicron se répand parmi la population genevoise

Le variant Delta continue de se propager à toute allure à Genève, mais l’augmentation du nombre de cas positifs «tend vers une stabilisation, même si on n’y est pas encore», a expliqué ce vendredi la médecin cantonale Aglaé Tardin. Ces derniers jours, quelque 600 à 800 cas quotidiens y ont été recensés, «alors que mardi c’était presque 1000». «Nous espérons arriver à un plateau», a commenté le directeur de la Santé, Adrien Bron, évoquant «une situation extrêmement tendue et très anxiogène».

Transmission communautaire

Parallèlement, le variant Omicron s’installe. A ce jour, 39 cas ont été identifiés au bout du lac. Fait notable, depuis cette semaine, «sa transmission se fait maintenant de manière communautaire». Autrement dit, les malades n’ont pas forcément eu de rapport avec une personne revenant de voyage, et Omicron circule parmi la population locale.

70’000 doses booster inoculées

Sur le front du vaccin, parmi une population éligible de 380’000 personnes, 70’000 ont reçu la dose booster, et 71’000 sont inscrites pour la recevoir ou en attente de rendez-vous. Les autorités sanitaires ont à nouveau insisté sur l’importance de la vaccination, dès lors que 348 Genevois vaccinés sur 100’000 sont actuellement testés positifs, une proportion qui atteint 2864 sur 100’000 chez les non-vaccinés, soit une incidence huit fois supérieure.

204 hospitalisations

Les patients hospitalisés, eux, se répartissent en deux catégories, a détaillé Aglaé Tardin. D’un côté, «des gens non vaccinés de 20 à 64 ans», de l’autre, «des personnes très âgées, de plus de 75 ans, vaccinées, mais qui n’ont pas reçu la dose booster». A ce jour, l’hôpital accueille 204 patients. 137 sont en soins Covid aigus, dont 15 en soins intensifs, 25 en soins intermédiaires, 80 en soins aigus et 17 en réhabilitation. Les décès, eux, «recommencent à apparaître», mais se limitent «à quelques cas». Pour l’instant (la dangerosité d’Omicron demeurant un mystère), les autorités sanitaires «ne s’attendent pas» à une mortalité «aussi sévère» que lors des vagues précédentes.