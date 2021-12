Genève – Omicron suspecté: nouvelle école mise en quarantaine à Meyrin

Plus de 300 élèves et adultes sont renvoyés à la maison pour les dix prochains jours après qu’un cas hautement probable de variant Omicron a été détecté.

Après les 2000 élèves et enseignants de l’Ecole internationale mis en quarantaine à la suite de deux cas du variant Omicron, c’est au tour des écoliers et des encadrants de l’école primaire des Boudines, à Meyrin, de subir le même sort. Environ 300 enfants et quelques dizaines d’adultes ont été prévenus mardi qu’ils allaient devoir rester à la maison jusqu’au 23 décembre. En cause: «un cas hautement probable d’infection à la nouvelle souche, dans un contexte de flambée de cas COVID-19», a informé le Département de la santé (DS). Un séquençage doit encore être effectué, mais un marqueur d’Omicron a été détecté. «Aucun lien avec un retour de voyage ne peut être établi. Il se pourrait donc que la transmission soit communautaire. Cela nous impose, par principe de précaution, de décider de mesures fortes vis-à-vis de l'ensemble de l'école», a souligné le DS par voie de communiqué.

Gagner du temps

Contrairement à l’école De-Livron, également dans la commune de Meyrin, où seule une classe avait subi la mesure, les autorités ont décidé, aux Boudines, de mettre en quarantaine l’entier de l’établissement. «La circulation des élèves dans le bâtiment y est plus forte, car ils travaillent en décloisonnement multiple», a expliqué Laurent Paoliello, chargé de communication du DS. Enfants et adultes vont donc devoir rester à la maison durant dix jours, sans possibilité de raccourcir ce délai par un test PCR, s’agissant du variant Omicron. «Pour l’heure, notre but, c’est de gagner du temps sur la propagation du variant Omicron», a conclu le communicant.

Tests PCR pour les familles