Covid-19 : Omicron: une classe du primaire en quarantaine à Genève

Après la découverte d’un cas très probable de contamination au nouveau variant, les autorités ont pris des mesures dans une classe d’une école de Meyrin (GE).

Quarantaine préventive dans une classe de 8P à l’école De-Livron, à Meyrin. A la suite d’un cas «hautement probable» du variant Omicron cette semaine, le service du médecin cantonal a décidé de prendre des mesures pour l’ensemble de la classe, élèves et adultes. Ceux-ci, tout comme les parents et la fratrie de ces écoliers, devront effectuer un test PCR, afin de détecter au plus tôt la présence éventuelle du variant, indique le Département de la sécurité, de la population et de la santé, dimanche.