Agence des médicaments : Omicron va faire sortir le Covid-19 de la phase pandémique

Mardi, l’Agence européenne des médicaments a estimé que le nouveau variant pourrait permettre à l’humanité de sortir de la phase de pandémie.

«Personne ne sait exactement quand nous serons au bout du tunnel, mais nous y arriverons», a déclaré Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’EMA, basée à Amsterdam. «Avec l’augmentation de l’immunité dans la population – et avec Omicron, il y aura beaucoup d’immunité naturelle en plus de la vaccination – nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l’endémicité», a ajouté Marco Cavaleri lors d’une conférence de presse. Mais, a-t-il souligné, «nous ne devons pas oublier que nous sommes toujours dans une pandémie».

Évolution rapide

Les pays devraient plutôt commencer à penser à espacer les rappels à des intervalles plus longs et à les administrer au début de l’hiver, comme le vaccin contre la grippe, a-t-il soulevé. Bien qu’Omicron semble plus contagieux que d’autres variants, des études ont montré un risque plus faible d’être hospitalisé après une infection par ce variant – estimé entre un tiers et la moitié du risque avec le variant Delta, selon l’EMA.