Pandémie : Omicron va-t-il déclencher un tsunami dans l’économie?

Début 2020, l’apparition du Covid-19 avait généré un raz-de-marée financier au niveau mondial. Le nouveau variant sera-t-il aussi dévastateur? Les milieux économiques sont inquiets.

L’émergence du variant Omicron affecte notamment l’industrie, (comme ici l’usine General Motors à Detroit, aux États-Unis, qui souffre d’un manque de personnel en raison des quarantaines pour les personnes testées positives et de difficulté d’approvisionnement.

À quoi s’attendre après le tsunami économique provoqué début 2020 par l’apparition du Covid-19 et le trou d’air de la première moitié de 2021? La flambée des contaminations au variant Omicron inquiète, même si les économies mondiales se sont habituées à vivre avec la pandémie. Tour d’horizon de ses possibles effets pour 2022.

La croissance mondiale devrait ralentir, du moins début 2022

La patronne du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva a alerté dès début décembre d’une possible révision à la baisse de ses prévisions de croissance mondiale, actuellement à 4,9% pour 2022.

En zone euro, Andrew Kenningham, chef économiste pour l’Europe au centre de recherche Capital Economics, estime aussi que des restrictions comme les confinements hollandais et autrichien vont engendrer un ralentissement au premier trimestre puis un rebond, surtout si le pic épidémique a lieu en janvier.

L’incertitude est plus grande pour les pays émergents et la Chine, les premiers étant moins vaccinés et la seconde appliquant des confinements locaux draconiens au nom de sa stratégie zéro Covid.