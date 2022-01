États-Unis : Omicron vide les rayons des supermarchés

Le Covid a des conséquences sur l’économie et la vie quotidienne des Américains. Il chamboule les chaînes d’approvisionnement des supermarchés, ce qui se répercute sur l’achalandage.

La neige, obstacle supplémentaire

Dans la capitale Washington et dans les États limitrophes, le Maryland et la Virginie, la neige a exacerbé ce problème de pénuries récurrentes depuis le début de la pandémie de Covid-19. «Il n’y a pas assez de conducteurs de poids lourds, et comme ils sont soumis à une réglementation stricte en terme s d’heures de travail et de repos, ils disent «on va s’arrêter», eh bien, ils s’arrêtent et on n’est pas approvisionné», explique Cooper, employé dans un Giant de Bethesda depuis huit ans.