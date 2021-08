Accidents de transport - On a 1776 fois plus de risques de mourir à moto qu’en train

Deux-roues périlleuses

En comparaison avec les autres moyens de transport, le rail est donc de loin le plus sûr. À moto, par exemple, l’OFS compte un accident mortel tous les 38 millions de personnes-kilomètres, c’est-à-dire un risque 1776 fois plus élevé que celui du train. En deuxième position des moyens les plus accidentogènes: le vélo (électriques non inclus), avec 782 fois plus de risques qu’avec le transport ferroviaire. «Si, par contre, on mesure le risque de mortalité non pas par rapport aux kilomètres parcourus mais par rapport au temps de parcours, le vélo se positionne bien mieux», ajoute l’OFS.