TechnoBrass va bâtir un pont entre deux univers au Paléo Festival

Ce combo insolite tourne partout dans le monde. Il faut dire que la recette de sa musique est gagnante: créer des titres qui sonnent comme de l’electro avec des instruments de fanfare. Parole au Français Clément Mombereau (34 ans), tromboniste basé au Brésil.

Comment est né TechnoBrass?

On est tous des potes musiciens de Rio de Janeiro. L’idée de faire de la musique de style électronique avec une fanfare est née après une blague pendant le carnaval en 2017. On y avait joué et on avait remarqué que les gens entraient en transe rapidement en nous écoutant.

Parlez-nous de votre façon de créer.

Déjà, on ne fait pas de reprises. Pour créer un titre, on se retrouve en studio et on improvise plusieurs heures. Chacun propose des motifs musicaux. On fait ensuite des boucles et on prend soin de conserver les codes de la musique électronique tels que les gros crescendos, les breaks ou les drops. On enregistre ces sessions d’impro et on garde les trucs qui nous ont le plus plu.

Vous êtes tous des fans d’electro?

Pas du tout! De mes 10 à 20 ans, j’ai fait le Conservatoire en hautbois avant de commencer le trombone lors de mes études d’ingénieur à Rio de Janeiro. Après, on est davantage plongé dans le milieu electro et techno depuis que le groupe tourne. On a remarqué que les fans de musique électronique adoraient ce qu’on faisait tout comme ceux qui n’aiment pas ça à la base. On a bâti un pont entre deux musiques, deux univers. Pour dire, on a même déjà donné des concerts pour des personnes du troisième âge (rires)!

Deux mots sur le Paléo?

Je connais de réputation, c’est un festival légendaire en Europe. C’est pas mal pour le CV du groupe.

Une petite caïpirinha avant le live?