Une nouvelle espèce d’oiseau s’est-elle installée dans mon jardin? C’est la question que s’est posée Steffie Maggipinto lorsqu’elle a aperçu un volatile blanc devant sa maison à Trülllikon (ZH), cet été. Or en regardant de plus près, elle s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un moineau. «Nous en avons beaucoup autour de la maison, mais celui-là sort du lot», raconte la lectrice de 42 ans. Dimanche dernier, la quadragénaire est enfin parvenue à prendre l’animal en photo. «Je suis tellement contente quand je le vois. J’espère qu’il ne se fera pas manger à cause de son manque de camouflage.»

Stefan Bachmann de Birdlife Suisse confirme qu’il s’agit fort probablement d’un moineau blanc. «L’oiseau est atteint de leucisme. Il s’agit d’une anomalie génétique bénigne à cause de laquelle le plumage n’a pas de couleur.» L’expert précise qu’il ne s’agit pas d’un phénomène rare. Et d’ajouter: «L’espérance de vie de ces animaux est plus petite que celle de leurs congénères sans anomalie génétique. Ils se font plus remarquer par leurs prédateurs.»