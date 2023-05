Meurtres de Leslie et Kevin: un nouvel appel pour retrouver le chien Onyx

Il était le fidèle compagnon de Leslie Hoorelbeke, battue à mort en novembre dernier avec son compagnon Kevin. «Onyx, c’était le bébé de Leslie. Il était collé à elle, il ne faisait pas un pas sans elle, et inversement. Elle était fusionnelle avec ce chien», confie à France Bleu la grand-tante de la jeune femme. Malgré le temps qui passe, Marie-Thérèse refuse de baisser les bras: elle continue de remuer ciel et terre pour retrouver cet animal si cher au cœur de sa défunte petite-nièce. «On sait que d’en haut, Leslie nous regarde et que si on restait là sans rien faire, elle nous maudirait», assure la septuagénaire.