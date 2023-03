La P’tite Fumée se souviendra du Rock The Pistes

«C’était incroyable, atypique, mémorable, magnifique et de toute beauté». Les quatre membres de La P’tite Fumée manquaient de mots pour qualifier leur concert au Rock The Pistes, samedi 18 mars 2023 à Morgins (VS). Les musiciens, qui jouent de la trance psychédélique pimentée de flûte et de didgeridoo, avaient encore de la peine à retrouver leur souffle peu après leur descente de scène: «C’était la première fois qu’on jouait dans la neige et surtout aussi haut en altitude (ndlr: la scène était montée à 1850 mètres). On l’a bien senti au niveau du souffle. Et ce dès le début du concert.»