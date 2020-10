Aliose«On a constamment le besoin d’être bousculés»

Alizé, 32 ans, et Xavier, 36 ans, ont écrit les cinq titres de l’EP avant la crise actuelle.

Le duo vaudois n’avait plus sorti de disque depuis «Comme on respire», en 2017. Cet album avait conduit Alizé et Xavier à une nomination dans la catégorie révélation aux Victoires de la musique, en France, en 2018. Deux ans plus tard, Aliose est de retour avec «Comme des gangsters».

Quel est le thème de l’EP?

Alizé: Le mouvement et une certaine idée de la fuite. La chanson «Comme des gangsters» parle de fugitifs. Ça colle avec ce qu’on vit en ce moment: ce monde qui tourne à l’envers qu’on a besoin de fuir. C’est inspiré de grands gangsters comme Mesrine ou Bonnie et Clyde. J’espère juste qu’on finira mieux qu’eux!

Xavier: On est dans une période morose et un peu gluante. Il faut fuir à travers l’art. C’est vraiment dur de voir et d’avoir des perspectives en ce moment.

Justement, cette période a-t-elle nourri votre créativité?

Alizé: Non. Je suis une éponge. Pour le moment, j’ai davantage besoin de digérer tout ce qui se passe. Les morceaux de l’EP ont été écrits avant la crise qu’on connaît. A la base, on aurait voulu sortir un album plutôt qu’un EP. Il faut donc prendre ces cinq titres comme un amuse-bouche.

Parlez-nous du «Zénith», titre qui détonne avec ses beats électroniques.