Espace - «On a d’abord pensé à un avion en feu mais c’était trop rapide»

«On mangeait sur une terrasse chez un ami à Corsy (VD), quand tout à coup, nous sommes restés scotchés par une énorme boule dans le ciel qui se déplaçait à une vitesse folle.» En parlant de son samedi soir, Bernard, n’en revient toujours pas: «C’était aux alentours de 22h30. On a d’abord pensé à un avion en feu mais c’était beaucoup trop rapide.»

Aussi petit qu’un gravier

Rien d’étonnant donc, d’être témoin d'un tel spectacle céleste, si ce n’est que cette énorme boule de feu n’était en réalité causée par un déchet pas plus gros qu’un caillou. «La relation entre la taille de l'objet et son apparence lumineuse est toujours spectaculaire. Même un gravier peut générer un grand effet lumineux et coloré», souligne la spécialiste.