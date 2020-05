Genève

«On a dû faire trois bars avant de trouver une place»

Pour le premier week-end après leur ouverture, les terrasses et les bars ont fait le plein. Veiller au respect des règles reste lourd pour les tenanciers et serveurs.

«On avait décidé de boire une verre ensemble, puis on a croisé des amis et on leur a proposé de se joindre à nous, a témoigné Sylvain samedi soir sur le terrasse de l’Eléphant dans la canette, à Genève. Mais comme on est plus de quatre, on se retrouve séparés, sur deux tables.» Suivant près de deux mois de fermeture forcée et un début de semaine quasi hivernal, la population a enfin pu profiter des terrasses. Mais il a fallu faire avec les normes édictées par l’OFSP et GastroSuisse: tables de quatre maximum, clients assis, pas de service au bar, distances de deux mètres entre les groupes et fermeture à minuit. Les établissements et terrasses semblent ainsi étrangement vides. Et pourtant! Margaux et Manouchka ont dû s’armer de patience avant de dénicher une place. «Nous avons tenté trois bars qui semblaient vides, mais étaient pleins, avant de trouver une table.» Quoi qu’il en soit, les ardeurs n’ont pas été refroidies et les clients des estaminets sont ravis de sortir de leur isolement. «Cela fait trop du bien», s’exclame Margaux.