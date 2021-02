Le duo français de pop The Pirouettes a publié «Équilibre», double album plein de mélancolie et d’espoir, écrit alors que l’ex-couple digérait sa séparation.

The Pirouettes : «On a écouté et respecté plus les envies de l’autre»

Les Annéciens Leo Bear Creek, 27 ans, et Vickie Chérie, 26 ans, forment The Pirouettes depuis 2011. L.Desnos

The Pirouettes n’a pas fait les choses à moitié pour son troisième album sorti le 5 février 2021: «Équilibre» contient dix-neuf chansons. Vickie Chérie et Leo Bear Creek avaient des choses à raconter après avoir mis fin en 2018 à leur relation de sept ans.

Ce double album vous met chacun séparément en avant.

Leo: Avant, on chantait à l’unisson. Dans nos derniers titres, chacun a son couplet. Séparés, on ne parle plus d’une même voix et c’était important que chacun exprime son point de vue librement.

Votre rupture est le fil rouge du disque. Facile d’en reparler deux ans après?

Vickie: On s’y est préparés. Et on savait que l’on se tirait une balle dans le pied en écrivant sur ce que l’on vivait.

Leo: On a toujours chanté notre vie sentimentale, c’est un peu notre marque de fabrique. Aucune raison que cela change.

Vickie: D’autant plus que de vivre une séparation, et toutes les émotions qui vont avec, c’est vachement inspirant.

En quoi votre façon de travailler a-t-elle changé?

Leo: Malheureusement, j’ai envie de répondre que l’on a écouté et respecté plus les envies de l’autre. Je ne suis pas certain qu’une chanson comme «Élevé par des loups» aurait passé la rampe avant.

Et pourquoi ça?

Leo: Elle est très urbaine, très rap et ne colle pas du tout avec notre univers pop. Il y a aussi le titre «Équilibre», qui est celui que j’aime le moins de l’album alors que Vickie l’adore.

The Pirouettes a 10 ans. Cela vous inspire quoi?