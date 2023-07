Le Paléo a accueilli 250'000 spectateurs et un bébé

Rebelote. Après une édition 2022 sans un nuage , la 46e qui s’est tenue du 18 au 23 juillet 2023 a été tout autant ensoleillée. «C’est un très gros millésime, une très belle année. Nous avons eu une météo favorable et une très belle vendange avec beaucoup de cépages différents, ce qui nous a permis de faire de jolis assemblages. Il faut dire qu’on a un terroir de qualité. Ce terroir, c’est un public qui est fidèle et sincère», a imagé l’après-midi du dernier jour, Daniel Rossellat, président heureux. Il s’est dit bluffé par l’intérêt des spectateurs pour les différents styles de musique proposés par le festival. «J’ai été impressionné par le nombre de personnes qui passent d’une scène à l’autre. Retrouver le même public devant Pomme, Lomepal et Rosalía, comme ça a été le cas mercredi, ça m’a touché», a-t-il confié.

Le Vaudois est revenu sur deux événements marquants qui se sont déroulés le jeudi. «Nous avons eu une alerte grave avec une personne qui a fait un malaise. Sa vie a été en danger, mais grâce à une excellente réaction de notre équipe, elle a été prise en charge en une minute trente et amenée à l’hôpital. On peut dire qu’on lui a sauvé la vie puisque si cela lui était arrivé ailleurs et qu’elle n’avait pas pu être secourue aussi rapidement, elle n’aurait eu que peu de chances de survie. Un peu plus tard, nous avons accueilli un bébé. Ça fait longtemps que j’espérais une naissance dans le festival. J’avais promis un abonnement à vie au premier. Yago (ndlr: né prématuré et qui pèse 1 kg) recevra le sien. On peut donc dire que l’on a eu 250’000 spectateurs + 1 cette année», a plaisanté Daniel Rossellat.