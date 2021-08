Crissier (VD) - On a évité un sinistre en mode XXL en zone industrielle

Un incendie s’est produit, cette nuit, vers 3 h 30 du matin, dans une zone industrielle de Crissier. De grosses flammes et une épaisse fumée sont rapidement devenues visibles depuis l’autoroute.

Le sinistre n’a fait que des dégâts matériels. Les flammes ont touché les locaux et halles de deux entreprises actives, respectivement dans les domaines de l’énergie et du recyclage. La cause de l’incendie sera déterminée par l’enquête. Les investigations sont en cours.