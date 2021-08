Francomanias à Bulle (FR) - «On a fait juste avec une programmation jeune»

L’édition 2021 des Francomanias a attiré 15’000 personnes avec dix soirées de concerts, gratuites sur la place du Marché et payantes dans la cour du Château de Bulle, toutes accessibles avec le certificat Covid. Les live payants ont attiré la foule. «Nous avons vendu près de 4700 billets sur les 5’500 possibles. C’est incroyable. On a osé, on l’a fait et on a réussi», s’est réjoui Jean-Philippe Ghillani, directeur du festival. L’équilibre du budget, un peu moins d’un million de francs, ne sera pas, «sauf miracle», pour autant atteint. «Cela ne nous inquiète pas. Nos finances sont saines. Nous avons quelques réserves et on espère toucher des aides», a-t-il rassuré.