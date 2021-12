Pandémie – On a franchi le cap du million de contaminations par jour dans le monde

Et en Suisse?

Selon le bilan communiqué jeudi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 19’032 nouvelles personnes ont été testées positives en Suisse et au Liechtenstein au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, on a enregistré 129 hospitalisations et 23 décès. Avec 1640 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours, le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie, de l’Autriche et de l’Allemagne, mais il est inférieur à celui de la France, selon les chiffres de l’OMS. J.Z.