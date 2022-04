Présidentielle 2022: «On a gagné, mais c’est une victoire en demi-teinte»

Alors que le DJ lance le tube One More Time de Daft Punk, les gens exultent, s’embrassent et se prennent dans les bras. «Chérie, il a plus de 58%, on les a taulés», hurle un quadragénaire au téléphone avec sa femme. Autour de lui, les gens rigolent même si certains se montrent un peu moins optimistes. «On bat l’extrême droite mais l’écart se resserre, on a gagné mais c’est une victoire en demi-teinte vu le score de l’extrême droite», tempère Virginie, une étudiante venue avec une amie assister à la «victoire des démocrates».