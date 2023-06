Jonathan Matijas pense avoir été drogué contre son gré

À bord d’un bateau de luxe sur la Seine à Paris, mardi 13 juin 2023, Shanna Kress et Jonathan Matijas, qui ont failli se quitter , pensaient passer une belle soirée romantique. Mais celle-ci a rapidement viré au cauchemar. La raison? Juste après le dîner, l’ex-candidat des «Marseillais» s’est senti très mal, au point de vomir du sang. «Pour la première fois de ma vie, je pense qu’on a glissé une drogue dans mon verre!» a confié le Français de 33 ans dans une story Instagram , dimanche 25 juin. De plus en plus mal, le malheureux a dû être rapidement évacué par les pompiers et emmené à l’hôpital.

Avec le recul, le père de Loüka a tenu à mettre en garde ses fans. «Vomir du sang n’est pas anodin. J’ai été imprudent… Faites attention et gardez vos verres près de vous, a dit l’ancien footballeur. C’était génial, on s’amusait comme des gosses et je n’ai rien vu venir. Maintenant encore, je me demande comment ça a pu arriver, mais me sentir aussi vulnérable, plus jamais!»