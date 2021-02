Leverkusen, un club qui ressemble à YB

Reste que pour ce match aller, YB sera privé de deux de ses tauliers. Mohamed Camara, défenseur central, et surtout Jean-Pierre Nsamé, avant-centre et meilleur joueur de Super League, seront suspendus.

«Rassurez-vous, on ne va pas les sous-estimer pour autant, a déclaré Michel Aebischer. Il faut se concentrer sur nos qualités et essayer d’imposer notre football. Ils ont vraiment d ’ excellents joueurs, comme Kerem Demirbay ou Florian Wirz, que j’admire et que je me réjouis d’affronter.»