Lausanne/Montréal – «On a levé une somme d’argent astronomique»

Maxime Droux, l’un des trois cofondateurs de talent.con (ex-Neuvoo) avec Lucas Martínez et Benjamin Philion. 20min

«C’est comme se qualifier pour la Ligue des champions en football. C’est juste extraordinaire». Maxime Droux aime utiliser cette analogie pour résumer la levée de 120 millions de francs qu’il vient de boucler auprès de cinq investisseurs pour développer la société talent.com (ex-Neuvoo) qu’il a co-fondée.

L’adresse talent.com regroupe les différentes offres d’emploi disponibles sur le Net. Son propriétaire touche une commission pour chaque mise en contact de candidats. L’an dernier, cela lui a permis de réaliser plus de 100 millions de chiffre d’affaires.

Présent dans 77 pays, talent.com revendique avoir permis à plus de 6 millions de personnes de trouver un emploi. La firme canado-lausannoise occupe 400 collaborateurs, dont 50 en Suisse à Lausanne et Zurich avec un effectif qui devrait être doublé d’ici à la fin de l’année.

Cela me rend particulièrement fier car c’est extrêmement difficile de lever du capital en Suisse Maxime Droux, co-patron de talent.com

Maxime Droux s’est réjoui de pouvoir enfin compter sur un investisseur suisse avec Climb Ventures. «Les investisseurs suisses aiment bien palper l’objet dans lequel ils investissent et notre forte présence en Suisse a beaucoup aidé. Les investissements dans la tech sont en train de mûrir et de devenir monnaie courante en Europe et en Suisse», commente le co-patron de talent.com.

Rien n’est figé

La firme canado-lausannoise espère profiter de cette levée de fonds pour attirer les meilleurs ingénieurs, travailler sur sa plateforme et proposer de nouveaux produits à ses utilisateurs. Créée en 2011 à Montréal sous le nom de Neuvoo, elle doit aussi encore se faire un nom auprès du grand public. Pour y parvenir, elle compte sur l’adresse talent.com, qui a remplacé Neuvoo au gré d’une opportunité d’acquisition du nom de domaine.

Je m’éclate de venir tous les jours au travail et je ne vois pas de raisons d’arrêter de sitôt Maxime Droux

Maxime Droux se réjouit des défis qui l’attendent. «C’est notre bébé et on a envie qu’il grandisse bien et se développe. Il y a un attachement émotionnel très fort. Mais l’ego est l’ennemi de l’entrepreneur. Ce n’est pas du tout dit qu’on soit les bonnes personnes pour gérer son expansion de 400 à 2000 employés. Il faut chaque fois se remettre en questions pour savoir ce qui est le mieux pour l’entreprise. Faire venir d’autres personnes avec d’autres types de qualité et d’expériences fera peut-être partie des bonnes décisions à prendre demain. On verra…»

Rude concurrence

La concurrence est rude pour talent.com avec notamment Indeed, l’agrégateur d’emploi précurseur du modèle d’affaires de talent.com, qui affiche plus de 10 milliards de chiffre d’affaires. Il y a aussi LinkedIn, même si le réseau professionnel est moins efficace pour «les cols-bleus», analyse Maxime Droux, qui n’écarte pas non plus de nouveaux arrivants. «Le terrain de jeu est le monde avec beaucoup de gens avec des ambitions similaires aux nôtres il y a 12 ans», relève le Lausannois.

Ambitions affichées