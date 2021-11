Intelligence artificielle – «On a l’impression d’entendre la machine parler»

Martin Mueller et Florian Laurent ont peaufiné les algorithmes de Cedille de l’agence Coteries basée à l’EPFL.

Les services d’aide à l’écriture connaissent un succès grandissant à l’exemple de Grammarly et ses 30 millions d’utilisateurs quotidiens. Ils ne se contentent plus de corrections ou de saisie semi-automatique. Ils proposent des textes générés à partir de quelques mots-clés et le choix de la tonalité du texte.