Canicule: le sud-ouest de l'Europe continue de suffoquer

Canicule : «On a l’impression que c’est postapocalyptique»

Le sud-ouest de l’Europe suffoque et brûle toujours, Des milliers de pompiers continuent vendredi leur lutte implacable contre les flammes en France et dans la péninsule ibérique.

«Je n’ai jamais vu ça et on a l’impression que c’est postapocalyptique, vraiment, ça tombe de partout, sur les voitures, c’est inquiétant», a témoigné jeudi Karyn, une habitante de Cazaux, juste avant l’ordre d’évacuation préventive de ce village proche de la Dune du Pilat. Déclenché jeudi après-midi par le passage d’un train, un autre incendie a ravagé au moins 300 hectares près d’Avignon, dans le sud-est, avant d’être fixé.

Au Portugal, plus de 2000 pompiers étaient toujours mobilisés vendredi pour lutter en particulier contre quatre foyers importants dans le nord et le centre du pays. Si la situation s’est quelque peu améliorée, les autorités ont appelé à la plus grande prudence. «Nous devons être vigilants quelques jours de plus (…), mieux vaut prévenir que guérir», a insisté jeudi soir le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Selon la protection civile, ces incendies ont fait un mort et une soixantaine de blessés.