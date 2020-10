Cully (VD)«On a mis plus de 45 minutes pour l’extraire de l’eau»

Le brochet a été pêché lundi dans le courant de la matinée. Lecteur-reporter

Lundi matin, deux habitués de la pêche sur les rives du Léman ont fait une prise surprenante : «On est partis à l’aube en binôme depuis Cully (VD) plage. Un peu plus tard, alors qu’on pêchait assez bas, on a commencé à paniquer, raconte cet habitant du coin, qui peine encore à croire à sa folle aventure. Au début, je me suis dit que la canne s’était prise dans une algue. Mais on a senti une puissante retenue, alors on est carrément allés à l’eau!»

Le monstre ne voulait pas lâcher

Les deux compères ont mouliné et tiré, mouliné et tiré pendant plus de 45 minutes. Plus bas, le monstre ne voulait pas lâcher. «On avait peur que la ligne casse!», relate le jeune homme. Et c’est finalement des forces d’un brochet de 1m21 pour 18 kg qu’ils sont venus à bout. «On n’a jamais fait aussi gros!», assure cet adepte de la pêche miraculeuse.

C’est bien, mais ce n’est pas le record dans la région. «Il y a deux ans, un brochet de 24kg avait été pris par un pêcheur amateur dans les eaux lémaniques. Le poisson n’avait pas été mesuré, mais on avait estimé sa taille à 1m40 environ», se souvient Sébastien Sachot, chef de la section protection et gestion à la Direction générale de l’environnement (DGE). En 2018, un autre lecteur racontait en avoir attrapé un de la même taille, mais moins lourd.

Aussitôt pris, aussitôt frit

Sébastien Sachot rappelle que la pêche au lancer nécessite un permis, mais pas la ligne flottante. «Sortir un brochet, ce n’est pas courant, mais pas exceptionnel non plus. Après tout, le Léman est le lac d’Europe avec la plus forte densité de brochets en eaux douces», complète le chef à la DGE, avant d’ajouter: «Disons que ça devient rare au moment où le poisson dépasse 1m20. Il est alors âgé d’une dizaine d’années…»