Tennis : «On a payé 500 balles, c’est une honte!»

Le public a été invité à quitter Roland-Garros en pleine rencontre mercredi soir, afin de respecter le couvre-feu instauré à partir de 23 heures.

La première annonce n’a pas provoqué de départs massifs dans les tribunes. Une seconde annonce à 22h45 – «Le couvre-feu entrant en vigueur à 23h, mesdames et messieurs veuillez prendre vos dispositions» – a été accueillie par des «on va rester! on va rester!» s’élevant de plus en plus fort des tribunes où restaient encore des milliers de personnes.