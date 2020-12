Réactions aux mesures du Conseil fédéral : «On a reconnu nos efforts, mais nos craintes restent les mêmes»

Les partis politiques et les différents secteurs touchés s’expriment après le renforcement des mesures de lutte contre la pandémie annoncé vendredi par Berne.

Les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus seront renforcées dès le 12 décembre, a annoncé le Conseil fédéral vendredi lors d’une conférence de presse extraordinaire. Les restaurants et bars devront désormais fermer à 19h. Idem pour les musées, magasins et établissements de sport, qui resteront portes closes également le dimanche et les jours fériés. Des exceptions seront néanmoins possibles selon les cantons, en fonction du taux de reproduction du virus (c’est notamment le cas pour les cantons romands, dont le taux est inférieur à 1). Les manifestations sont interdites, et les activités culturelles et sportives sont limitées à 5 personnes. Les autres mesures déjà en place restent en vigueur. Tour d’horizon des réactions des partis politiques et des différents milieux touchés.

Les cantons

Lukas Engelberger, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS): «Il est compréhensible que la façon d’agir du Conseil fédéral ait été mal perçue, notamment en Suisse romande où le nombre de cas avait finalement baissé grâce aux efforts importants déployés.» Il n’en reste pas moins que le nombre de cas est trop élevé dans toute la Suisse, relève la CDS. Lors de la consultation, la majorité des cantons s’est ainsi prononcée en faveur du principe d’harmoniser les mesures cantonales avec des mesures nationales élargies et d’en compléter certaines. De nombreuses demandes de modifications ont néanmoins été soumises, portant par exemple sur l’heure du couvre-feu proposée pour la restauration.

Lukas Engelberger, président de la CDS. KEYSTONE

Pour Fribourg, les cantons romands ont été écoutés: Le Conseil d’Etat fribourgeois a tenu une réunion extraordinaire suite aux annonces du Conseil fédéral. Il salue le fait que la prise de position des cantons romands ait été entendue et permette ainsi des mesures différenciées en fonction des situations locales, indique-t-il dans un communiqué. Le Canton de Fribourg a décidé de laisser en vigueur les mesures cantonales actuelles jusqu’à nouvel avis. Il analysera la possibilité d’éventuelles autres mesures d’allègement d’ici mercredi prochain.

Les partis politiques

Le Parti socialiste satisfait: «La priorité absolue reste la protection de la santé de la population», réagit le parti dans son communiqué de presse. C’est pourquoi le PS se félicite des mesures annoncées aujourd’hui par le Conseil fédéral, qui s’alignent sur ses revendications, en reprenant la main, tout en tenant compte des spécificités régionales. Mais les mesures sanitaires décidées cette semaine ne peuvent être acceptées par la population que si ces dernières sont comprises et accompagnées de mesures économiques conséquentes, qui garantissent aux personnes touchées une compensation rapide, non bureaucratique et suffisante, avertit le parti.

«Ensemble et pas les uns contre les autres» pour le PDC: Les mesures sont nécessaires pour permettre à notre système de santé, notre économie et notre société de faire face à cette crise, a réagit le PDC. Il salue donc soutient pleinement le Conseil fédéral et salue la prise en compte des différentes situations de départ dans les cantons, indique-t-il dans son communiqué. Le parti du centre lance un appel, à quelques jours de Noël, à une action commune plutôt que les uns contre les autres.

Le milieu de la restauration

Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève: «C’est déjà ça pour ce week-end. On avait des réservations, on va pouvoir accueillir nos clients. Je salue le travail du Canton d’avoir fait reconnaître les efforts qu’on a fournis jusqu’à maintenant. Mais on est loin d’un soulagement ou d’une satisfaction. Ma tension et mes craintes restent les mêmes, car cela signifie qu’on ne peut pas se projeter. On navigue à vue. C’est une confirmation pour quelques jours, mais tout peut changer du jour au lendemain. La sanction n’est pas pour aujourd’hui. La réalité des chiffres peut reprendre le dessus à tout moment. J’ai ça en tête: une fermeture, un reconfinement. Je suis traumatisé. Si ça arrive prochainement, notre industrie ne s’en remettra pas. Je suis dans l’attente.»

KEYSTONE

Les milieux sociaux et économiques

L’USS demande une meilleure compensation sociale: sur le front de l’emploi, «la situation s’est encore dégradée ces dernières semaines», relève l’Union syndicale suisse (USS) dans son communiqué. Les gens qui gagnent le moins sont malheureusement aussi les plus durement touchés, et il faut s’attendre à de nouveaux licenciements. Pour l’USS, l’augmentation des moyens pour les cas de rigueur annoncée aujourd’hui ne suffit pas, il faut prendre des mesures économiques et sociales supplémentaires pour garantir les salaires et les emplois. Elle exige donc que le chômage partiel (RHT) soit indemnisé à 100% pour les personnes à faibles revenus, des compensations pour les pertes de chiffres d’affaires des entreprises touchées, ou une prise en charge des personnes au chômage et proches de la retraite.

Travail.Suisse soutient les mesures du Conseil fédéral: La situation dans les hôpitaux est tendue et le personnel infirmier travaille à la limite, réagit Travail.Suisse. Le nombre de cas dans la plupart des cantons est en augmentation - et ce avant les fêtes de fin d'année. L’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses soutient donc les mesures adoptées ce vendredi par le Conseil fédéral pour éviter la surcharge du système de santé, explique son président Adrian Wüthrich dans un communiqué. Pour lui, les mesures doivent être efficaces afin d'éviter un confinement brutal. Chacun doit respecter les mesures de protection et limiter les contacts », estime-t-il. Les entreprises doivent affiner leurs concepts de protection et veiller à leur mise en œuvre stricte. Il s'agit également de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le bureau à domicile, ajoute-t-il. Travail.Suisse exige en outre des cantons et de la Suva une nette intensification des contrôles.

L’Union suisse des arts et métiers (USAM) déplore les décisions du Conseil fédéral. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse doute que les mesures décidées per­mettent aux entreprises concernées de travailler dans des conditions éco­no­miquement acceptables, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La fermeture des restaurants le soir et des commerces de détail le dimanche va entraîner des pertes massives pour les entreprises, alors même qu’il n’est toujours pas établi que les secteurs en question sont des foyers de conta­mi­nation. L’USAM constate néanmoins avec satisfaction que le Conseil fédéral a répondu au moins partiellement aux attentes du secteur de la restauration en renonçant aux fermetures du dimanche. Les ressources supplé­men­taires allouées au fonds de soutien aux cas de rigueur sont également les bienvenues, mais une solution concrète reste à définir. La faîtière insiste une fois de plus sur la nécessité d’éviter à tout prix un lockdown assorti d’une obligation de travail à domicile.