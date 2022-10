Drame minier en Turquie : «On a remonté les corps de nos camarades, c’est horrible pour nous»

Au moins 40 mineurs sont morts et 28 blessés dans l’explosion d’une mine de charbon jeudi soir dans le nord-ouest du pays.

À ses côtés et visiblement bouleversé, le ministre de l’Énergie Fatih Donmez a annoncé que «nous approchons de la fin des opérations de secours» et qu’elles «se poursuivent pour une seule personne, dont le sort est encore inconnu». «Ce qui est particulièrement triste pour nous, c’est que nous étions là il y a juste trois semaines», a-t-il ajouté, en larmes. Selon lui, «le feu dans les galeries est en grande partie désormais sous contrôle» alors qu’une épaisse fumée grise se dégageait samedi matin de l’entrée de la mine.

État de choc

Il a également promis que l’État prendrait en charge et allait «protéger les familles» des victimes, dont les funérailles étaient déjà célébrées samedi matin dans les villages voisins, conformément à la tradition musulmane.

Depuis la veille au soir, les proches des mineurs accidentés, dévorés d’angoisse et pour beaucoup en larmes, attendaient des nouvelles à l’entrée de la mine. Des ambulances alignées se tenaient prêtes à prendre les éventuels blessés en charge. Une femme en état de choc a dû être évacuée par les secours. D’autres priaient accoudés aux barrières qui enserraient la scène, tandis que les mineurs rescapés se soutenaient et se réconfortaient les uns les autres.

Ils ont eux-mêmes autant que possible participé aux secours: «Nous avons remonté les corps de nos camarades, c’est horrible pour nous», a confié l’un d’eux. «Nos premières observations indiquent qu’une partie de nos amis (mineurs) ont perdu la vie en raison de la haute pression et de la chaleur provoquée par l’explosion», avait indiqué le ministre de l’Énergie. Plus de 110 mineurs s’y trouvaient au moment de l’explosion.