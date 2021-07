Immeuble effondré en Floride : On a retrouvé deux autres victimes, dont la fille de 7 ans d’un pompier

Deux corps de plus ont été sortis des décombres de bâtiment qui s’est écroulé près de Miami, ont dit vendredi les autorités. Le bilan passe à 20 morts.

Les proches des victimes et disparus ont installé un mur de fleurs et de photos aux abords de l’immeuble qui s’est effondré le 24 juin à Surfside, près de Miami, faisant 20 morts selon un nouveau bilan publié vendredi.

«Toutes les nuits (depuis l’effondrement) ont été immensément difficiles pour tout le monde (…) mais la nuit dernière a été particulière. Cela a été vraiment différent et plus difficile pour nos secouristes», a décrit la maire au lendemain d’une émouvante visite du président Joe Biden, qui a passé plusieurs heures avec des secouristes et des familles.