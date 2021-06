Euro 2020 : «On a réussi à faire revenir Christian»

Le médecin de l'équipe du Danemark, Martin Boesen, est revenu sur son intervention durant Danemark-Finlande, après le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Il a redouté le pire.

«Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais soudain, tout a changé et comme tout le monde a pu le voir, on a commencé à lui faire un message cardiaque», a-t-il poursuivi.