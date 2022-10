Mamans & célèbre: Sarah et Benjamin se confient

Un an et demi après leur arrivée sur TFX, Sarah et Benjamin Machet, 39 ans, sont ravis de leur expérience. La télé est même devenu un outil éducatif pour eux.

Sarah et Benjamin Machet : «On a trouvé notre place dans «Mamans & célèbres»

Le 5 mars 2021, le couple de Genevois et ses deux enfants – Tao, 7 ans, et Damian, qui aura 5 ans en novembre 2022 – débarquaient dans «Mamans & célèbres». Si Benjamin connaissait déjà le monde de la télévision, Sarah (victime d’un accident de ski en février 2022), elle, était une novice. Elle ne regrette pas une seconde de s’être lancée dans l’aventure.

En mars 2021, vous disiez que le «célèbres» du titre de l’émission, ce n’était pas vous Sarah, mais Benjamin. Et aujourd’hui?

Sarah: Le célèbre dans notre couple, c’est Benjamin. Mais c’est vrai que les gens en Suisse ont tendance à plus me reconnaître dans la rue depuis que je passe à la télé. Maintenant, quand on sort, les gens nous demandent de faire des photos, ils nous écrivent pour nous dire qu’ils nous ont croisés, pour nous féliciter.

Si sous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose?

Sarah: Non. Quand je regarde l’émission, je me dis que c’est assez chouette, parce qu’on est totalement transparent. Je ne crois pas que j’enlèverais quelque chose.

Benjamin: Moi non plus. Il est clair que parfois les retours ne sont pas très cool parce que nos enfants font des caprices, mais c’est le quotidien de tout parent. On a signé un truc pour montrer notre famille, c’est le but du programme.

Quel bilan faites-vous de ces dix-huit derniers mois?

Benjamin: On a réussi à trouver notre place dans ce programme. On propose quelque chose de différent des autres familles et ça se passe superbien.

Différent?

Sarah: On a une vie plutôt atypique si on la compare avec celle des autres participants de l’émission. On est dans un cadre dans lequel maman va au travail toute la semaine. C’est papa qui prend le relais avec les enfants.

Tao et Damian regardent-ils l’émission?

Sarah: Au départ, ils avaient une attitude très bizarre face à la caméra parce qu’ils n’étaient pas du tout habitués à être filmés, comme moi. Maintenant, ça fait partie de leur vie, ils font complètement abstraction de la caméra, ils sont totalement eux-mêmes. Ils ne se regardent pas, à part…

Benjamin: … Quand ils font des bêtises. Comme ça on leur montre. Ils voient exactement le comportement qu’ils ont eu. Ils réfléchissent plus facilement quand ils se voient que quand on le leur dit.

Sarah: Ça leur permet d’avoir un regard sur eux et leur comportement. On utilise un peu ce prétexte de temps en temps pour leur montrer certains passages. La télé devient un outil éducatif.

Quels sont vos projets aujourd’hui?