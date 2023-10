Le clavier Wave Keys fait des vagues pour ménager le corps

Une conception vaudoise

C’est dans le laboratoire Ergo-Lab, situé dans les bureaux du siège de Logitech à l’EPFL de Lausanne, que la firme mesure les effets sur le corps de tous types de personnes des divers prototypes de souris et de claviers conçus par ses designers, qui eux travaillent quelques mètres plus bas, à l’aide de divers capteurs placés sur des zones clés du cou, des bras et des mains. Passer d’un modèle standard de souris à un modèle vertical ergonomique de la marque, comme la Lift (ou son modèle MX Vertical pour les plus grandes mains), permet de réduire considérablement la pression et la contraction exercées, comme nous avons pu le constater lors d’une démonstration, fin septembre. En ce qui concerne le clavier Wave Keys, sa forme incurvée, ainsi que le repose-poignets permet d’atténuer la force exercée sur les touches et la tension dans les poignets, visualisation graphique en temps réel à l’appui.