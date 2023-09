On a testé: Le smartphone pliant Galaxy Fold5 reste un outil de luxe

1 / 12 Le Galaxy Fold5 de Samsung déplié avec son stylet, le S Pen. 20min Le Galaxy Fold5 de Samsung replié avec son stylet, le S Pen. 20min De gauche à droite, une tablette MediaPad de Huawei (écran de 8,4 pouces), un Galaxy Fold5 de Samsung déplié (7,6 pouces), un Find X5 Pro d’Oppo (6,7 pouces), et un Galaxy Flip5 de Samsung replié.

«Et à part ça… ça fait aussi téléphone?» On retrouve régulièrement cette pique dans les commentaires relatifs à nos critiques de smartphones. Et, en l’occurrence, la question mérite d’être posée avec le Galaxy Fold5 de Samsung lancé fin juillet. Une fois déplié, on se croirait presque avec un écran de PC portable devant les yeux, avec l’impression d’être à la fois sur Android, Windows et Chrome OS. L’accès aux suites bureautiques classiques ne fait que renforcer cette impression. Les personnes à l’aise avec les claviers virtuels (Samsung ou SwiftKey par exemple), voire avec la saisie vocale, sauront s’en servir aussi efficacement que sur un PC. Tout cela n’empêche pas de bénéficier en parallèle du confort d’un écran plus grand, celui du PC via la fonction (lien avec Windows), ou de télévision (Smart View pour le visionnage et la diffusion d’app et DeX pour l’utilisation de la télé comme écran du smartphone).

On apprécie aussi la gestion multifenêtre avec le choix de l’affichage des applications en cours d’utilisation. Mais l’autre atout qui a fait et fait toujours la force de la gamme Galaxy et de ses Notes est bien sûr le stylet, une option non comprise dans l’offre de base. En plus de satisfaire les amateurs de croquis et de dessin, le S Pen se révèle redoutable pour gérer et jongler avec le mode multifenêtre configurable. De quoi optimiser ses routines de travail de manière confortable.

Format d’écran agréable

Mais on aurait dû commencer par là: l’écran presque carré du Fold5. Il est confortable à prendre en main et se révèle agréable pour la lecture, le visionnage de la vidéo et même en plein soleil. Le pli de l’écran est visible, mais on l’oublie vite. Quant à la gestion multifenêtre déjà mentionnée, elle a l’avantage de pouvoir afficher côte à côte des informations complémentaires issues de médias différents. Le voyageur pourra afficher la carte du lieu, les restaurants du coin et le chemin pour y parvenir. Le boursicoteur pourra, lui, voir la chaîne Bloomberg dans un coin, les cours de son portefeuille d’actions et différents graphiques.

Pour le reste, le Fold5 sert aussi d’appareil photo et de caméra. avec toute la panoplie de capteurs ultra grand angle, grand angle, zoom et bien sûr selfie. Son mode flexible permet de le poser pour choisir et enregistrer des prises de vues stables. De quoi trouver son bonheur pour des vidéos en 16/9 ou en 4/5 et 1/1 de TikTok et Instagram. Mais la qualité reste moyenne pour cet appareil haut de gamme comme le confirment les tests détaillés du site spécialisé dxomark.

Question étanchéité, le Fold5 satisfait à la norme IPX8 (au moins 30 minutes sous 2 mètres d’eau sans dégâts).

Le défi du pli fiable

Enfin, et c’est loin d’être un détail, la conception de la charnière de pli a été revue. L’avenir proche dira si la solidité et la fiabilité seront à la hauteur des promesses de Samsung qui doit absolument redorer sa réputation ternie par les modèles précédents de sa gamme Galaxy Fold. On peut par contre assurer que l’appareil polyvalent jongle très bien avec ses différents écrans et les passages en différents modes: horizontal, vertical et flex.

On a également pu constater dans l’usine de Samsung que les robots ne ménageaient pas leurs efforts, tant pour tester la résistance physique des prototypes que pour tester des fonctionnalités sur différents appareils et versions d’Android.

Et… à part «ça», fait-il aussi téléphone? Eh bien oui, une fois plié, il fait parfaitement le job avec la possibilité de personnaliser différemment les applications affichées sur la page d’accueil. Mais c’est peut-être en tant que téléphone qu’il pêche malgré tout. Son poids, 300 g. sur la balance avec étui et stylet, et son épaisseur, env. 2 cm, ne sont pas négligeables et contrastent avec les modèles ultras de la marque. La maniabilité et le transport s’en ressentent et souffrent évidemment de la comparaison avec le Galaxy Flip5 et son format de poche. Il faut assurément avoir de grandes et solides poches pour le transport.

Pour être clair, on l’imagine davantage dans une sacoche ou un sac à main complété par une montre connectée Galaxy Watch au poignet. À ce prix approchant déjà les 2000 fr., ça serait bien sûr cher payé mais loin d’être inabordable pour les budgets les plus aisés.