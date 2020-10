Kendji Girac«On a tous besoin d’amour»

Kendji se produira avec son nouveau disque en décembre 2021 à l’Arena de Genève. Laurent Darmon

Le chanteur de 24 ans, révélé par «The Voice» en 2014, a vu chacune de ses œuvres certifiées disque de platine ou de diamant. Un succès qui ne devrait pas se démentir avec «Mi Vida», dont les singles «Dernier métro» et «Habibi» ont déjà trouvé leur public.

Comment s’est déroulée la création de cet album?

Très très bien! J’ai commencé à travailler dessus il y a une bonne année. Je l’ai terminé il y a peu, après le confinement, avec les morceaux en duo.

Il y en a trois, tous réalisés avec des rappeurs.

On ne le sait peut-être pas, mais j’aime la musique urbaine. Je suis ainsi très content d’avoir collaboré avec Gims et Dadju, qui sont des amis de longue date, et Soolking, avec qui je désirais vraiment chanter depuis longtemps.

Comment peut-on décrire l’ambiance de «Mi Vida»?

Festive et amoureuse. C’était important pour moi de chanter l’amour. J’avais abordé ce thème quelquefois sur mes albums précédents. Là, j’en parle beaucoup. On a tous besoin d’amour. Si je peux en transmettre un peu avec mon disque, ça me va.

Le côté festif, en revanche, ce n’est pas nouveau.

Non, c’est vrai. J’ai toujours fait de la musique pour voir les gens ensuite danser et s’amuser lors de mes concerts.

Vous avez d’ailleurs déjà annoncé une tournée pour 2021.

Je tente. Je serais heureux de jouer, même devant des audiences réduites à cause du Covid-19. Les tournées me manquent trop.

Quel morceau préférez-vous sur l’album?

«Conquistador». J’adore ce titre solaire. Il a failli être le premier single extrait de «Mi Vida». On a longuement hésité et, finalement, on a choisi «Habibi» qui présente un autre univers.