Mirko Loko«On a tous, nous les DJ, une dette envers Détroit pour son influence»

L’homme est bien connu sur la scène clubbing suisse et internationale. Il est surtout un fan absolu de la musique de Détroit. Malgré cela, il n’avait encore jamais réalisé une compilation consacrée à ce genre de la musique électronique qui l’a pourtant tant inspiré dès ses débuts. «Le label berlinois K7 m’a contacté pour produire ce best-of notamment de par ma proximité avec Carl Craig de Détroit. J’étais hypercontent et j’avais à la fois les boules. Ça représente un truc énorme, un honneur. Je suis fan de cette musique depuis tant d’années. On a tous, nous les DJ, une dette envers cette ville pour l’influence qu’elle a eue sur nous», commence Mirko Loko. Il a sélectionné pour cette compil’ une vingtaine de morceaux: «Je ne voulais pas tomber dans le cliché qu’avec des artistes de là-bas comme Jeff Mills. J’ai donc plutôt choisi des titres de gens qui ont été influencés par la musique de Détroit. Les seules références directes à Détroit sont des morceaux que j’ai produits avec des légendes comme Stacey Pullen, Derrick May ou Carl Craig qui sont originaires de cette ville.»

Pour Mirko Loko, par ailleurs programmateur du Polaris Festival à Verbier (VS), la musique de Détroit ne se limite pas à la techno. «Ça aussi c’est un cliché. Cette ville a un passé musical immense, rien qu’à travers le label Motown qui y a été créé. Le spectre musical est très large y compris à l’intérieur de la musique électronique. Pour moi, la constante reste le groove, que ce soit dans la techno ou la house.» Le Vaudois de 41 ans a glissé des créations originales sur ce disque, comme «The Loft» produit sous l’alias de Bel-Air Ltd, en référence à feu le mythique club abrité dans la tour Bel-Air à Lausanne: «Cette compil’ est un hommage à Détroit. J’ai eu envie, moi aussi, de rendre hommage à un endroit tout aussi symbolique avec un son très old-school.»

L’homme est tombé dans la marmite électronique à Lausanne, au Bal à Beaulieu en 1994. «Il y avait plusieurs salles. Dans l’une d’elles, j’ai écouté Derrick May de Détroit que je ne connaissais pas et j’ai eu une révélation. Puis, je me suis intéressé de près à Laurent Garnier qui a toujours exploré le son de là-bas», se rappelle Mirko. Si cette musique lui plaît tant, c’est parce qu’elle est selon lui «authentique et racée»: «En plus, ceux qui la font ont toujours envie de faire passer un message.» Pour lui, Détroit reste encore aujourd’hui «un vivier incroyable de talents, tous styles confondus». «Je découvre presque toutes les semaines de nouveaux artistes. Ils ont toujours cette identité, cette marque de fabrique. C’est aussi à l’image de la ville, qui était en banqueroute et qui renaît de ses cendres depuis quelque temps», analyse encore Mirko Loko.