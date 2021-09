Leur maison a miraculeusement échappé à la lave

Miracle aux Canaries : «On a tous pleuré comme des fous»

Seule en pleine désolation, la maison d’un couple de Danois a échappé aux coulées de la lave du volcan Cumbre Vieja qui ont dévasté la région.

À la recherche de soleil et de tranquillité, Rainer et Inge étaient allés visiter La Palma il y a plus de trente ans. C’est là qu’ils avaient rencontré Ada, Néerlandaise qui vit aux Canaries depuis 1976 et qui y dirige une entreprise de construction de villas avec son mari et son beau-frère. C’est ensemble qu’ils ont eu l’idée de construire cette petite maison à El Paraiso. C’est ce quartier qui, à ce jour, a été le plus touché par les coulées de lave. Plus de la moitié des habitations, y compris l’école locale, ont déjà été «avalées».