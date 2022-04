«Lockdowns verts» – «On a tout arrêté pour le Covid, on peut le faire pour le climat»

«La population a accepté des lockdowns pour un virus dont on ignorait la dangerosité réelle, elle doit en accepter aussi pour un danger dont on sait qu’il sera mortel.» Tel est l’avis d’Aline Stopper, climatologue neuchâteloise engagée en janvier par la Confédération en qualité de consultante scientifique. Elle y a soumis une proposition iconoclaste: mener une ou plusieurs «pauses énergétiques» ou «lockdowns verts» annuels pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie.

Les CFF aussi en pause

La proposition est à l’étude au sein de l’État. «Ce sont en effet des discussions que nous menons», confirme un fonctionnaire fédéral contacté par «20 minutes». Aline Stopper ne veut pas que sa proposition soit mal comprise: «On ne propose pas de véritables confinements, au contraire. On part plutôt du modèle des dimanches sans voiture , mais en bien plus ambitieux», dit-elle.

Elle en dresse les contours: interdiction de prendre la voiture (électrique compris), trains à l’arrêt dans tout le pays, magasins et lieux de loisirs fermés, extinction de tous les appareils électroniques: le but est de n’utiliser aucune énergie. «À pied ou à vélo, il serait encouragé de sortir prendre l’air», dit la climatologue. Seules les infrastructures critiques resteraient ouvertes. «On ne veut évidemment pas couper l’électricité dans les hôpitaux», dit-elle.

Le jour de l’épuisement des ressources

Des «dimanches verts» trois fois par an? Selon nos informations, à Berne l’idée trouve un certain écho. Pour Aline Stopper, un ou plusieurs lockdowns d’une à deux semaines auraient plus d’effet (lire ci-dessous). Elle propose de fixer le premier à la date du «jour du dépassement» suisse qui, en 2021 était le 11 mai. «Avec les technologies actuelles, les économies d’énergie à ces moments-là pourraient, en plus, nous assurer d’avoir assez de réserves tout l’hiver sans besoin d’importer de l’électricité», ajoute-t-elle.