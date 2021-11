Football féminin – «On a vraiment fait douter Chelsea, c’est une grande fierté»

Amandine Soulard et les Genevoises n’ont pas réussi à faire tomber Sam Kerr et les Blues, mais elles leur ont posé de gros problèmes. Getty Images

Battues 0-7 au Stade de Genève il y a une dizaine de jours, les Genevoises avaient à cœur de montrer que cette claque ne reflétait pas leur niveau. Grâce à une performance collective remarquable, elles ont fait trembler Chelsea, finaliste malheureux de la dernière édition, au Kingsmeadow de Londres. L’entraîneur genevois Eric Sévérac revient avec nous sur cette rencontre.

Eric Sévérac, quel est votre sentiment après cette partie?

Je suis très fier des joueuses et du respect de ce qu’on a mis en place tactiquement. On a beaucoup travaillé depuis la petite gifle reçue la semaine dernière. L’équipe a parfaitement appliqué ce qu’on avait exercé. On peut être frustré car on aurait pu ramener quelque chose de Londres, contre une des meilleures équipes d’Europe. Mais le plus important, c’est le beau visage qu’on a montré ce soir. On a vraiment fait douter Chelsea. C’est vraiment une grande fierté pour nous, même si on est désormais mathématiquement éliminé.

Est-ce qu’on peut parler d’exploit, malgré la défaite?

Plus ou moins. C’est un exploit, dans le sens où, après le 0-7 du match aller, tout le monde s’attendait à ce qu’on en prenne au moins autant. Mais par rapport à ce que font les joueuses au quotidien, leur potentiel, je dirais que pour nous, le staff, ce n’est pas une surprise.

Est-ce qu’il y a des regrets sur ce match? Car Servette a failli ouvrir le score…

Moyennement, car après quelques minutes, on peut aussi être mené au score sans une superbe parade d’Inês Pereira. Oui, on aurait pu marquer, mais les Anglaises se sont également créées un grand nombre d’occasions. S’il faut regretter quelque chose, c’est le match aller.

Tactiquement, l’équipe était vraiment très au point. Retirez-vous une satisfaction personnelle de cette performance?

Ce sont les joueuses qui se battent sur le terrain, donc le mérite leur revient. A la mi-temps à Genève, on avait opté pour le système de jeu dans lequel on a évolué aujourd’hui. Ce n’est jamais facile de changer en cours de match, surtout avec notre jeune effectif. Donc on a continué à travailler dans cette lignée, pour que tout le monde comprenne ce qu’on voulait. Cela veut dire que le message est bien passé. Défensivement, l’équipe est capable, malgré la redoutable opposition, de rendre une copie s’approchant de la perfection. Et maintenant, il faut qu’on arrive à jouer un peu plus et être capable de conclure sur nos contres.

Le prochain pas, c’est d’aller marquer ce but tant attendu?

Je pense que maintenant, on peut même être plus ambitieux. Wolfsburg va venir à Genève pour gagner absolument (ndlr: le 8 décembre), afin de ne pas être éliminé. A nous de faire un match aussi sérieux qu’ici à Londres. Et peut-être se montrer plus offensif pour marquer un but. Mais je pense que c’est plutôt un point qu’on doit aller chercher. Au vu de notre performance à Chelsea, il ne faut pas être avare de projets et d’ambitions.

Avant cette phase de poules, vous aviez dit que le but était de montrer que Servette Chênois faisait partie des 16 meilleures équipes d’Europe. Est-ce qu’on peut dire ce soir qu’il est atteint?