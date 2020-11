C’était fini, ça revient

C’est le cas notamment pour Ultimo*, un Lausannois de 33 ans. Italien né en Suisse, il a été naturalisé à 25 ans, a passé le recrutement, a été affecté à la Protection civile et a payé en parallèle sa taxe jusqu’à 30 ans, comme le prévoyait l’ancienne loi. Celle-ci dit maintenant qu’il doit finalement s’acquitter de onze taxes au total, jusqu’à, au maximum, 37 ans. La semaine passée, ce fut donc la douche froide. Une double facture, pour les années 2018 et 2019: 3000 francs à payer d’un coup dans les trente jours.

«C’est dégueulasse de venir repêcher des gens de la sorte. J’étais en règle depuis trois ans, et hop, non seulement je suis de nouveau taxé, mais en plus on me réclame d’un coup les années écoulées entre deux. Là on a vraiment l’impression que l’armée vient nous faire les poches», s’agace Ultimo, qui déplore un manque d’information: les factures sont arrivées sans aucune explication sur le pourquoi du comment de ce rattrapage en règle.