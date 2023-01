Disparition de Kevin et Leslie : «On aimerait sortir de ce cauchemar»

Plus d’un mois après qu’un jeune couple s’est évanoui dans la nature, une battue était organisée jeudi dans l’est de la France. Les proches commencent à perdre espoir.





Un enlèvement? Un accident? Une fugue? Un meurtre? Le mystère plane sur la disparition des deux jeunes gens. DR

Une histoire à dormir debout. Depuis le 26 novembre 2022, Leslie Hoorelbeke et son petit ami Kevin Trompat n’ont pas montré le moindre signe de vie, et leurs proches restent plongés dans le flou le plus total. La jeune femme de 22 ans et son compagnon de 21 ans ont été vus pour la dernière fois dans la nuit du 25 au 26 novembre, lors d’une soirée passée chez un ami à Prahecq (est de la France). Ensemble depuis moins d’un mois, les deux jeunes gens devaient ensuite passer la nuit au domicile qu’un ami, absent cette nuit-là, leur avait mis à disposition.

Leurs véhicules respectifs ont bien été retrouvés stationnés devant la maison, mais aucune trace du couple, qui avait quitté la soirée vers 3 h du matin. Leslie a lu ses messages jusqu’à 4 h. «Depuis, aucun n’a été ouvert. Il n’y a plus rien, plus aucune transmission», confie à Franceinfo Emilie Cardré, belle-mère de Leslie. Une fugue? Un enlèvement? Un accident? Qu’est-il arrivé au jeune couple? L’enquête semble piétiner et les proches commencent à perdre espoir. Les parents de Leslie ont d’ailleurs renoncé à participer à une battue organisée jeudi par la belle-mère de Kevin: ils estiment que cette opération est inutile.

Plus d’une centaine de volontaires ont, eux, répondu à l’appel de la belle-mère de Kevin. Par groupes, les volontaires ont fouillé les chemins et forêts alentour. Karine Prat a eu recours à des cartomanciennes et des prédictions au pendule pour mieux cibler l’endroit des recherches. «On aimerait sortir de ce cauchemar. On ne nous dit rien, ça devient inquiétant pour nous, et pour les parents de Leslie», confie-t-elle au «Parisien». Théo, qui a participé à la battue, est persuadé que son pote Kevin ne serait jamais parti sans prévenir et en abandonnant ses chiens. «Ça commence à faire long…», souffle de son côté Tom, un ami du couple.